Calciomercato Roma: c'è ottimismo Mahrez. Defrel: "Siamo da Scudetto"

La Roma insiste per Riyad Mahrez. L'offerta giallorossa è salita a 35 milioni di euro. Era dai tempi dell'operazione Batistuta che a Trigoria non si formulava un'offerta del genere e il ds giallorosso Monchi si dice "ottimista".

"La Roma sta facendo tutto il possibile per carcere di prendere il calciatore - spiega -. Se la memoria non mi inganna con l'ultima offerta, che è pubblica, sarebbe l'acquisto più caro della storia del club. Questo dimostra che non stiamo lesinando sforzi, ma ad oggi non abbiamo ancora ricevuto una risposta positiva e siamo in attesa. Ritengo che lo sforzo della società sia molto vicino al limite".



Insomma Monchi sembra lasciar aperto uno spiraglio a un possibile nuovo rilancio. "Alla fine tutto si risolve nella volontà del Leicester di cederlo o meno", ha detto.

Chi invece è già arrivato è Gregoire Defrel, fortemente voluto da Di Francesco presentato a Trigoria: "So che qui sarà tutto diverso rispetto al Sassuolo, ma sono carico. La Roma è una grande squadra e dobbiamo puntare allo scudetto, possiamo vincerlo, poi vedremo come andranno le cose".