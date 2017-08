Calciomercato Roma, rifiutata l'ultima offerta per Mahrez: il punto

Brutte notizie per la Roma. Il Leicester ha rifiutato l'ultima offerta del club di Trigoria a Mahrez. Che era arrivata a 37 milioni di euro, con un altro piccolo sforzo: ma nulla. Perché per la proprietà delle Foxes la cifra non basta, con il prezzo di vendita che resta 40 milioni sterline.

La Roma virerà su delle alternative. Il nome caldo è quello di Munir, spagnolo classe ’95 del Barcellona. Piace anche Quincy Promes dello Spartak Mosca. Poi c’è il sogno Cuadrado ma ad oggi la Juventus non ne vuole sapere di lasciar partire il giocatore. Resta nella lista anche Lucas Vazquez del Real Madrid.