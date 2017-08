Calciomercato Roma, Monchi insiste per Mahrez. Cuadrado l'alternativa

La Roma continua ad insistere per Riyad Mahrez. Monchi ha presentato al Leicester un nuovo rilancio per l'algerino, portando l'offerta a 35 milioni, cifra record per il mercato della Roma. Il direttore sportivo spagnolo ora aspetta la risposta di Macia, direttore sportivo del Leicester, che non si è spostata di un passo dalla richiesta iniziale di quaranta milioni.

Il giocatore, a Sky Sport, ha ammesso: "La Roma mi ha cercato, ma non è stato accettato ancora niente quindi io posso fare poco. E' un grande club con cui vorrei parlare ma non posso finché il Leicester non accetta l'offerta". Insomma, si tratta. L'alternativa più valida resta Juan Cuadrado, che Eusebio Di Francesco ha già allenato nella sua esperienza sulla panchina del Lecce e potrebbe lasciare la Juve.

Nei giorni scorsi è stato proposto al club giallorosso anche Lucas Perez dell'Arsenal, valutato dai 'Gunners' 13,5 milioni. L'attaccante è mancino e, seppur quello di prima punta sia il ruolo a lui più congeniale, è capace di giocare anche sulla fascia destra.