Calciomercato Roma: Lovren, Rugani, Kalinic e Taison. Quattro nomi per due colpi

La Roma cerca rinforzi in questa ultima settimana di mercato. Partendo dal reparto difensivo: i due nomi che restano in pole position sono quelli di Rugani e Lovren. La trattativa con la Juventus è ancora in piedi, ma il centrale del Liverpool resta al momento il preferito.

Per quanto riguarda l'attacco, invece, l'arrivo di Kalinic è legato alla cessione di Schick: l'attaccante dell'Atletico Madrid è stato bloccato dalla Roma, ma si aspetta di piazzare il ceco al Lipsia. In uscita anche Defre.

Infine, l'infortunio di Perotti potrebbe spingere la Roma a cercare un altro esterno d'attacco: è stato proposto Taison dello Shakthar Donetsk, ma per ora restano troppo alti i costi dell'operazione.