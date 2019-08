Calciomercato Roma, pressing su Lovren: ecco come Petrachi vuole prendere il difensore

Prestito con diritto di acquisto da 15 milioni di sterline, circa 16,5 milioni di euro per Dejan Lovren. Sarebbe questa l'offerta che la Roma sarebbe pronta a recapitare al Liverpool, secondo quanto riporta 'The Sun', per il difensore centrale richiesto da Paulo Fonseca.

I giallorossi avevano già trattato il giocatore ma l'accordo non si era chiuso davanti ad una richiesta di circa 25 milioni dei reds. Il Liverpool però vorrebbe inserire un obbligo di acquisto per il giocatore che con Virgil van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip rischierebbe di giocare poco con Klopp.