Calciomercato Roma, Lovren e Zappacosta per accontentare Fonseca

Roma sempre più vicina a Lovren. Sembra essere il difensore del Liverpool l'obiettivo principale per la difesa dei giallorossi. Le parti sono vicine e potrebbero trovare un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto con una operazione che avrebbe un costo complessivo di 25 milioni di euro.

Era stato proprio mister Fonseca a chiedere rinforzi: ""Il difensore deve avere determinate caratteristiche perché giochiamo molto corti, la nostra è una squadra che tenta di tenere la palla lontano dalla difesa. Non deve essere un giocatore lento e deve essere esperto".

Ma non finisce qui. La Roma insiste anche per Davide Zappacosta. Il terzino del Chelsea ed ex Torino è oggi avanti nelle preferenze rispetto alla concorrenza per giocare a destra. Un'eventuale accelerata è prevista però solo nel caso in cui i giallorossi dovessero chiudere per la cessione di Davide Santon.