Calciomercato Roma, N'ZonSì. Bailey o Suso per la fascia

Un centrocampista, un attaccante esterno e poi, forse in chiusura di mercato, un difensore. La campagna acquisti della Roma sta entrando nelle fasi più calde e sono ore decisive per la chiusura di quelli che vengono reputati i due buchi più importanti: centrocampo e fascia destra.

Per la mediana Steven N'Zonzi ha detto sì. Monchi, secondo quanto si apprende, avrebbe strappato l'assenso del neo campione del mondo francese al trasferimento a Trigoria ed ora, forte del gradimento del giocatore, si prepara a lavorare ai fianchi il Siviglia. La clausola supera i 35 milioni che il DS giallorosso non vuole pagare. L'offerta è ferma a 23 milioni, con il club andaluso che ha già risposto picche. Nei prossimi giorni si potrebbe chiudere per una cifra inferiore ai 30 milioni.

Il vero sogno di Monchi è però Leon Bailey. Il giamaicano, cresciuto calcisticamente in Belgio e di proprietà del Bayer Leverkusen, risponde all'identikit dell'esterno richiesto da Di Francesco, ovvero ala destra capace di rientrare e di calciare con il sinistro. Giovane, ma di grande avvenire, costa tanto, 50 milioni di euro. Difficile trattare in questo caso, ma l'idea di Monchi e provare a ricavare soldi e risparmiare su qualche ingaggio da qualche cessione per poter mettere sul piatto i milioni che mancano. Inutile dire che il giamaicano diventerebbe l'acquisto più pagato nella storia dei giallorossi.

Non manca però il piano B. In questi giorni Alessandro Lucci, procuratore di Florenzi, ha più volte parlato con la società. Oltre al rinnovo del tuttofare di Acilia, si è disccusso anche di Suso (assistito sempre da Lucci). Il giocatore piace alla Roma e il Milan non lo considera incedibile. Rispetto a Bailey conosce il campionato italiano e arriverebbe a cifre molto più contenute.