Roma: mercato da Premier, Kolarov e Mahrez più vicini

La Roma è ad un passo dal doppio colpo proveniente dalla Premier League. Il ds Monchi infatti, come vi avevamo preannunciato, sta per chiudere con il Manchester City l'affare Aleksandar Kolarov. L'ex Lazio arriverà a Trigoria per una cifra vicina ai 6 milioni di euro mentre l'ingaggio sarà triennale.

Monchi quando ha capito che il Torino non avrebbe venduto facilmente Antonio Barreca, si è fiondato sull'ex Lazio strappando un accordo con il club di Pep Guardiola.

Ma la spesa in Inghilterra non finisce qui. Riyad Mahrez è sempre un obiettivo concreto. L'algerino, con passaporto francese, costa tra i 30-35 milioni di euro. Si tratta ad oltranza per regalare a mister Di Francesco l'esterno d'attacco desiderato.