Calciomercato, Roma scatenata: Kalinic e Mkhitaryan. Doppio colpo last minute

La Roma è scatenata sul mercato. Nikola Kalinic è arrivato ieri a Fiumicino e oggi svolgerà le visite mediche, prima della firma del contratto. I giallorossi saranno la sua terza avventura italiana dopo Fiorentina e Milan. L'attaccante croato, che Fonseca ha fortemente voluto , è chiamato dopo la stagione deludente con l'Atletico Madrid.

Ma non finisce qui. Secondo quanto riporta Sky Sport, il ds Gianluca Petrachi starebbe chiudendo con l'Arsenal per Henrikh Mkhitaryan. Il trequartista ex Borussia Dortmund e Manchester United, con i Gunners ha realizzato 7 gol in 39 partite.

Il centrocampista armeno, come riporta Roma Radio, sarebbe già in volo dall'aeroporto londinese di Heathrow, per poi atterrare a Fiumicino e recarsi direttamente a Villa Stuart per le visite mediche.