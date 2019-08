Calciomercato Roma, Petrachi prepara il doppio colpo: ecco Kalinic e Mateus Vital

La Roma è pronta ad un doppio acquisto. Nikola Kalinic è pronto ad arrivare: tutto fatto con l'Atletico Madrid. Prestito con diritto di riscatto, si aspetta soltanto che il Lipsia chiuda per Patrick Schick entro questa sera, poi l'ex Fiorentina arriverà a Roma.

Forse già domani ma non pronto per il derby. Il ds Gianluca Petrachi, però, non si ferma e come spiega l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio attende una risposta definitiva anche per Mateus Vital del Corinthians: un classe 1998, ala e all'occorrenza trequartista.