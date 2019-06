Calciomercato Roma, affare fatto con la Juve: scambio Pellegrini-Spinazzola

Juventus e Roma hanno trovato l'accordo definitivo per lo scambio che coinvolgerà Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini. Le dirigenze dei due club si sono incontrate nel pomeriggio di venerdì e l'affare è in discesa. Operazione importante soprattutto per la Roma, che, dopo la cessione di Manolas al Napoli, ha necessità di chiudere in fretta il capitolo plusvalenze.

Essendo saltato il trasferimento di Gerson al Genoa, la società giallorossa ha deciso di proporre alla Juve proprio Luca Pellegrini. Spinazzola è valutato dai bianconeri 25 milioni, Pellegrini dalla Roma 15 milioni.

Plusvalenze intere, dunque, per entrambe le squadre, con i giallorossi che verseranno nelle casse bianconere 10 milioni di euro. Entrambi dovrebbero firmare un contratto di 5 anni.