Calciomercato Roma, serve un rinforzo: Jesé o Musonda. L'alternativa è Deulofeu

Jesé Rodriguez, Gerard Deulofeu e Charly Musonda. Tre nomi per una maglia, quella della Roma. Sarebbero questi i candidati per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. Il primo, in uscita dal Psg, è il favorito ma il ds Ricky Massara ancora non ha trovato l'accordo nè con il giocatore, nè con il club parigino.

E così si segue anche Gerard Deulofeu dell'Everton, seguito anche dal Milan di Montella che su di lui è forte da alcune settimane. Il talento catalano classe 1994, cresciuto nella cantera del Barcellona, sta trovando poco spazio con la maglia dei Toffies. In pista anche Musonda, tornato al Chelsea dopo lo sfortunato prestito al Betis.

Il belga classe 1996, è in bilico tra la permanenza a Londra o un altro prestito. A dirlo il papà-agente del giocatore, intervistato da hln.be: "Un prestito nel campionato belga è da scartare. Nelle prossime due settimane si allenerà con Conte, poi vedremo se resterà al Chelsea o andrà in prestito. E la destinazione può essere una sola: la Roma".