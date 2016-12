Calciomercato Roma, Iturbe corre verso il Torino: il punto

La Roma sta per cedere Juan Manuel Iturbe. Sarà lui, salvo sorprese, l'attaccante chiamato a rinforzare il Torino già alla prima uscita dell'anno nuovo, la trasferta col Sassuolo.

Dopo Castan e Iago Falque, il club giallorosso non vuol concedere il terzo prestito ai granata. La Roma chiede 10 milioni per l'obbligo di riscatto dell'ex Porto e Hellas Verona. Urbano Cairo ci pensa e, per limare le pretese di James Pallotta, potrebbe anticipare i tempi e riscattare già a gennaio Iago Falque. Si tratta. Iturbe non ha convinto la Roma.