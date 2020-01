Calciomercato Roma, Petrachi cala il poker. Ecco Ibanez, Perez, Villar e Rafael

La Roma è pronta a calare il poker. Un affare per reperto. Il direttore sportivo Petrachi, dopo aver chiuso con l'Atalanta per il difensore Ibanez (2 milioni per il prestito e 8 per l'acquisto), è pronto a sfoderare altri tre colpi.

Nelle ultime ore, infatti, si è chiuso anche l'accordo per Villar, centrocampista under 21 spagnolo dell'Elche (Serie B spagnola).

Operazione complessiva da 5 milioni. In porta, invece, dal Cagliari arriverà in prestito Rafael. Farà il terzo portiere con Fuzato diretto in Portogallo al Vitoria Setubal.

Il vero colpo, però, è in attacco. Carles Perez, classe ’98, del Barcellona firmerà un quadriennale da 1,5 milioni e arriverà in settimana. Petrachi, dal Barça, ha ottenuto il prestito con obbligo di riscatto sui 14 milioni. In ottica cessioni con le valigie pronte c'è anche Juan Jesus, per il quale si continua a trattare con la Fiorentina.