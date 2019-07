Calciomercato Roma, valzer sulle punte: Petrachi tra Higuain e Mariano Diaz

La Roma cerca un attaccante. Con Edin Dzeko ormai prossimo sposo dell'Inter, i giallorossi puntano a Gonzalo Higuain e strizzano l'occhio a Mariano Diaz. Il Pipita ha un contratto con la Juventus per altre due stagioni a 6,5 milioni netti annui (quello da 7,5 era per il prestito al Milan e non vale più) e non intende rinunciarvi.

Tuttavia il ds Gianluca Petrachi e Paulo Fonseca ci sperano: la Roma gli restituirebbe centralità tecnica, facendo un percorso simile a quello che lo allontanò dal Real Madrid in direzione Napoli. Bisogna che le due società si incontrino e si trovi una soluzione che faccia così felice tutti.

Nel frattempo da Trigoria escono anche altri nomi presenti sulla lista della spesa romanista. Mariano Diaz è in uscita dal Real Madrid e piace. La Casablanca lo può cedere e la Roma lo vuole, viste proprio le resistenze di Higuain che ancora non ha dato aperture ad ipotesi di trasferimento.