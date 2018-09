Roma: è sempre calciomercato, Monchi prepara l'assalto decisivo per Herrera

Hector Herrera è sempre più vicino alla Roma. Il messicano piace da tempo a Monchi che lo insegue da tempo, fin da quando era al Siviglia. Ora, però, il ds spagnolo è davvero vicino all'acquisto del capitano del Porto. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno e non rinnoverà con i lusitani.

Lo cercano inglesi e spagnoli, ma la Roma è davanti. Herrera ha dato mandato all'agente che lo rappresenta in Italia ad andare avanti con la società giallorossa. Insomma si tratta. Ma c'è di più perché dal Portogallo danno già per fatto l'accordo proprio tra Monchi e Herrera.

Il direttore sportivo della Roma, nelle prossime ore, è atteso a Trigoria per studiare le prossime mosse. L'addio di Strootman, con il mercato in entrata già chiuso, ha aperto una falla nel centrocampo di Di Francesco e così non è escluso che i giallorossi possano produrre un'offerta a gennaio, anticipare così la concorrenza, e portare il nazionale messicano sotto l'ombra del Colosseo.