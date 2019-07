Calciomercato Roma, pronto il colpo in difesa: trattativa in chiusura per Mancini

La Roma lavora per rinforzare la difesa, in questo senso la società giallorossa si sta avvicinando forse definitivamente a Gianluca Mancini dell'Atalanta.

Un'operazione totale, come ha rivelato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, da 20 milioni di euro che potrebbe chiudersi nelle prossime 24/48 ore, il tutto con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

La stessa che la Roma ha utilizzato per Bryan Cristante, sempre in un affare con l'Atalanta. La società giallorossa intanto lavora anche per Toby Alderweireld, difensore del Tottenham, con cui però non ha ancora l'accordo sull’ingaggio e con il Torino per Nicolas Nkoulou.