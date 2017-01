Calciomercato Roma, blitz a Londra per Feghouli

La Roma ha pronto il colpo per gennaio. Il direttore sportivo Ricky Massara è andato a Londra per trattara con il West Ham il passaggio dell'algerino Sofiane Feghouli.

L'esterno ex Valencia, secondo Sky Sport, ha scalato le posizioni sulla lista dei giallorossi. Si tratterebbe di un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto sui 12 milioni di euro. Il tutto, in attesa dell'ok da Boston dove si trova il presidente James Pallotta. La Roma è fiduciosa, può essere Feghouli il regalo per Spalletti.