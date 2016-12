Calciomercato Roma, dall'Ajax il sostituto di Salah: El Gazi piace

La Roma cerca rinforzi per il mercato di gennaio. Dopo aver praticamente chiuso per Tomas Rincon pensa al sostituto di Mohamed Salah in partenza per la Coppa d'Africa. Il primo nome della lista del ds Massare è quello del Papu Gomez che l'Atalanta non vuole lasciare andare e così si sta virando su Anwar El Ghazi.

Il classe '95 in forza all'Ajax è finito nel mirino della Roma che in questi giorni ha intensificato i contatti con il suo agente, Jorge Mendes. Richiesta iniziale degli olandesi di 12 milioni, ma il giocatore avrebbe intenzione di venire a giocare in Italia ed avrebbe già anche rifiutato un'offerta del Lille. Si tratta.