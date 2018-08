Calciomercato Roma: altro acquisto, preso Cassano

Gioca in attacco, è un fantasista, è pugliese e si chiama Cassano. Il colpo a sorpresa di Monchi, alla fine, era il ritorno di Fantantonio?

No, si tratta della giovane promessa Claudio Cassano, classe 2003. Come riporta gianlucadimarzio.com il ragazzo "ha firmato quest'oggi il suo contratto con i giallorossi poco dopo ora di pranzo".

Il ragazzo di Barletta si è messo in mostra con l'Under 15 del Bisceglie, squadra con la quale ha realizzato 20 reti, vincendo il titolo di capocannoniere e trascinando i suoi compagni alla finale Scudetto a Ravenna.

La Roma lo aveva puntato già da tempo e dopo due anni il corteggiamento ha dato i frutti sperati. Seguiremo l'evoluzione del talento pugliese che sicuramente non passerà inosservato. Ci auguriamo non solo per il cognome o le "cassanate"...