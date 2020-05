Calciomercato Roma, Bonaventura sì e Kean forse: Petrachi al lavoro con Raiola

Giacomo Bonaventura più Moise Kean. La Roma fa affari con Mino Raiola e lavora, così, già al prossimo campionato. Sono due operazioni che Gianluca Petrachi ha in testa di fare, sia per abbassare li monte ingaggi ma anche per, nel caso dell'attaccante, trovare un giovane bomber che alla lunga possa prendere il posto di Edin Dzeko.

Bonaventura, 31 anni ad agosto, ha ormai detto sì: non rinnoverà con il Milan e ha scelto la Roma, preferendola ad Atalanta, Torino e Fiorentina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo indiscrezioni dovrebbe firmare un contratto di due anni con opzione per il terzo a circa 2 milioni netti a stagione. Per Kean, invece, si lavora con l'Everton con la formula del prestito senza obbligo di riscatto, ma con una cifra da fissare per un eventuale acquisto.