Calciomercato: Roma adesso chi compri? Berardi, Cuadrado e Munir nel mirino

La delusione per la mancata conclusione dell'affare Riyad Mahrez è tanta. La Roma ha corteggiato l'algerino ma non ha convinto il Leicester che non lo ha liberato alle cifre proposte da Monchi. E così, adesso, serve un piano B. Anche nell'ultima conferenza stampa a Siviglia, Monchi è stato chiaro: "La squadra è fatta al 90 per cento, cerchiamo un attaccante e poi siamo a posto".

I fari, quindi, ora sono puntati su Munir El Haddadi, più semplicemente Munir. Monchi lo considera pronto per un top club come la Roma ma sa che il Barcellona, almeno per ora, non se ne vuole privare, vista anche la cessione di Neymar. La Roma per lui è disposto a mettere sulla bilancia fino a 20 milioni di euro. Il classe '95, è un mancino che sa partire da destra, quindi come chiede Di Francesco. L'anno scorso ha segnato 8 gol con la maglia del Valencia, di cui 6 nella Liga.

Di milioni ne servono almeno trenta, invece, per arrivare a Juan Cuadrado. Se in casa Juventus dovesse arrivare anche il laziale Keita (dopo Bernardeschi e Douglas Costa e con Mandzukic già in rosa), gli esterni a disposizione sarebbero in esubero e così il colombiano, già vicino alla Roma in passato, sarebbe una pista più accessibile.

Staccato, ma sempre di moda, anche Domenico Berardi. Per lui il Sassuolo non fa sconti ma il feeling già assodato con mister Di Francesco lo fanno essere in cima alla lista del neo tecnico romanista. Una cosa è certa, domenica inizia il campionato e la Roma così non è completa.