Calciomercato Roma: Monchi prepara il doppio colpo per giugno, Bennacer e Traoré

La Roma lavora per il mercato estivo. Il club giallorosso segue due talenti dell'Empoli: si tratta si Ismael Bennacer e Hamed Traoré. Entrambi sono indispensabili per la corsa salvezza dell'Empoli, per questo motivo ogni discorso è rimandato al termine della stagione.

E' però il centrocampista francese naturalizzato algerino di origini marocchine, il più vicino. Bennacer, infatti, potrebbe presto firmare per il club della Capitale, ma il nodo è legato alla formula, visto che Monchi punta sul prestito con diritto di riscatto mentre i toscani vorrebbero l'obbligo. La Roma tratta con Monchisegnalato anche sulle tracce di Badu, Ozyakup, Obiang e Dendoncker.

