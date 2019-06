Calciomercato Roma, Barella è più vicino: accordo col Cagliari

Nicolò Barella vuole l'Inter e l'Inter vuole Barella. Ma entrambi devono fare i conti con il Cagliari che ha accettato un'offerta della Roma. Il club giallorosso mette sul piatto 35 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel, nell'ultima stagione in prestito alla Sampdoria.



L'Inter si sente forte della volontà del calciatore di giocare alla corte di Conte, ma ora deve muoversi. La Roma aspetta e nel frattempo lavoro per la cessione di Gerson. Su di lui c'è il Genoa e la Dinamo Mosca.

Secondo quanto riporta Sky Sport, in queste ore sarebbe in corso infatti una trattativa tra la Lupa e il club russo per il centrocampista reduce dal prestito alla Fiorentina.