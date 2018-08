Calciomercato: la Roma non molla Bailey e punta un difensore

Alla Roma piace Bailey. Bailey costa troppo. La sintesi di questo "sillogismo" è ancora tutta da scrivere. Perché Monchi non si ferma mai e dopo N'Zonzi vorrebbe completare il mosaico giallorosso con l'ultimo tassello mancante, quello dell'esterno d'attacco da alternare ad Ünder , in alto a destra.

Il Bayer Leverkusen valuta il suo gioiellino classe '97 intorno ai 50 milioni e da lì non è mai sceso. La Roma è ormai l'unica società ancora ad insistere per lui dopo la chiusura del mercato inglese. Il profilo è giusto, a voglia c'è, ma tutto porta a pensare che questa sia una trattativa ancora più complicata della precedente, che pure ah aportatao all'arrivo del campione del mondo francese a Trigoria.

Le alternative, tra piste più o meno "facili" e profili che non convincono al 100%, restano: Taison ( Shakhtar Donetsk ), Marlos ( Shakhtar Donetsk ), Thauvin (Marsiglia), Quincy Promes (Spartak Mosca), Berardi (Sassuolo) e Suso (Milan).

Dal Brasile, invece, arrivano le parole del direttore dell'Atletico Mineiro, Alexandre Gallo: "Siamo in contatto con la Roma. Monchi segue un nostro giocatore, molto ricercato, che potrebbe ottenere anche il passaporto italiano. Vediamo cosa succederà da qui alla fine". Si tratterebbe di Iago Maidana, difensore centrale classe '96. Sul 22enne brasiliano ci sono tanti occhi europei, solo in Italia piace molto sia alla Roma che al Sassuolo.

Contemporaneamente all'arrivo di ulteriori acquisti in attacco dovrebbe uscire Perotti, il quale però a parte un sondaggio del Monaco non sembra suscitare grande interesse. Gonalons, dopo aver rifiutato la Premier, potrebbe essere piazzato quasi sul gong in Francia, in Spagna oppure in Italia, al Torino. I granata ci hanno provato anche con Juan Jesus, senza successo.