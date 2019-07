Calciomercato Roma, Petrachi pesca in Belgio: Danjuma per il dopo El Shaarawy

Arnaut Danjuma, attaccante esterno classe '97 del Bruges e della nazionale under 21 olandese, è finito nel mirino della Roma. Il giocatore piace al ds Petrachi, che ha avviato i contatti preliminari con l'entourage del giocatore. Il Bruges lo valuta 12-14 milioni di euro; ma Danjuma è un profilo ritenuto molto interessante dalla Roma per il dopo El Shaarawy.

Mancino, Danjuma è un esterno sinistro d'attacco molto promettente. Cresciuto nel settore giovanile del PSV, è poi sbocciato al NEC. Finisce così nel mirino del Bruges, che lo acquista nell'estate 2018. Con i belgi segna 6 gol, di cui uno in Champions League contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano.

Debutta in nazionale maggiore il 13 ottobre dello stesso anno nella roboante vittoria per 3-0 contro la Germania. Tre giorni dopo segna il suo primo goal (alla seconda presenza complessiva) con la Nazionale A olandese, e anche in questo caso la vittima è il Belgio.