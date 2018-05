Calciomercato Roma: Monchi prepara il primo colpo, ecco Ante Coric

Sta per nascere una Roma di giovani. Secondo gli ultimi rumors di mercato la Dinamo Zagabria avrebbe accettato l'offerta di 7 milioni di euro presentata dalla dirigenza giallorossa per Ante Coric. Paragonato a Boban, Prosinecki e Modric dagli addetti ai lavori per prestanza fisica e doti tecniche, è un trequartista ambidestro in grado di agire da mediano, mezz'ala o esterno alto dotato di un tiro secco e preciso, agile nei movimenti ed elegante nel controllo di palla.

Buone notizie anche sul fronte portiere: il giovane Marko Johansson, 19enne del Malmoe, è sempre nella lista degli acquisti di Monchi ed ora sembra più vicino. Per quanto riguarda l'attacco resta invece vivo l'interesse nei confronti di Justin Kluivert, figlio dell'ex centravanti del Milan Patrick.