Calciomercato Roma: ecco Coric, è il primo acquisto. Poi Marcano

Ante Coric oggi sarà un giocatore della Roma. Il croato oggi sosterrà le visite mediche con il club giallorosso e firmerà il nuovo contratto con i giallorossi. E' fatta dunque per il classe '97 che presto diventerà un nuovo rinforzo per Eusebio Di Francesco. Sarà il primo rinforzo dei capitolini. Passi avanti anche per il difensore di 31 anni Ivan Marcano, giocatore a scadenza di contratto col Porto. Do oggi ogni giorno può essere quello giusto per chiudere, salvo clamorosi ripensamenti.