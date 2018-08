Calciomercato Roma, la pagella: Monchi vola senza un'ala e si ferma al 7

Alle 20:00 è terminato il mercato in entrata delle società italiane di Serie A e quindi un bilancio di questa sessione si può e si deve fare, anche se saranno poi le prestazioni dei giocatori a "parlare" in maniera definitiva. Per adesso possiamo valutare il mercato tramite acquisti, cessioni e conferme rilevanti, al netto quindi delle trattative minori, delle minus o plusvalenze. Che voto dare, complessivamente, al mercato della Roma? Un meritato 7 in pagella! Perché? Andiamo a riepilogare i movimenti reparto per reparto.

Difesa voto: 6

ACQUISTI: Olsen (Copenaghen); Mirante (Bologna); Fuzato (Palmeiras); Marcano (Porto); Santon (Inter); Bianda (Lens).

CESSIONI: Alisson (Liverpool); Skorupski (Bologna); Lobont (svincolato); Bruno Peres (San Paolo); Castan (svincolato); J. Silva (Sporting Lisbona); Capradossi (Spezia).

Pesa inevitabilmente la cessione di Alisson, che è valso tanti soldi, ma anche il cambio dell'intero trio di portieri. Marcano sembra rappresentare una valida alternativa a Manolas e Fazio, mentre Santon un jolly utile all'occorrenza per far rifiatare Kolarov o anche Florenzi, che però trova il suo sostituto naturale in Karsdorp. Senza dimenticare Juan jesus e Luca Pellegrini.

Centrocampo voto: 8

ACQUISTI: Coric (Dinamo Zagabria); Cristante (Atalanta); Pastore (Paris Saint-Germain); Nzonzi (Siviglia).

CESSIONI: Nainggolan (Inter); Gerson (Fiorentina).

La cessione di Nainggolan pesa meno di quella di Alisson, perché i rapporti erano deteriorati, l'inserimento nel 4-3-3 di Di Francesco non era riuscito alla perfezione ed una permanenza non avrebbe potuto far altro che danneggiare l'intero spogliatoio. Il problema, forse, è stato cederlo ad una diretta concorrente, rischiando l'effetto "boomerang". Ma Cristante, Pastore e Nzonzi (a parte il promettente Coric che forse andrà in prestito) non si discutono.

Attacco voto: 7

ACQUISTI: Kluivert (Ajax); Zaniolo (Inter).

CESSIONI: Defrel (Sampdoria); Verde (Valladolid); Soleri (Almere City); Ponce (Aek Atene).

Nessuno sentirà la mancanza di Defrel, mai integratosi. Gli auguriamo miglior fortuna alla Sampdoria. Al suo posto, in pratica, è arrivato Kluivert Jr, che se dimostrasse di valere solo la metà di quanto si dice di lui, si candiderebbe automaticamente a diventare il miglior colpo di Monchi. Per rifinire al meglio il reparto serviva un'altra ala di spessore che il ds spagnolo ha cercato tanto, ma invano.