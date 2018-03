Calciomercato Roma: tentazione Real, maxi offerta per Alisson

Il Real Madrid vuole Alisson. Lo scorso mese il Liverpool ha tentato un abboccamento con la Roma: missione fallita. Ora però in rampa di lancio c'è il Real che sarebbe disposto a sborsare è di 60 milioni. Il club di Florentino Perez ha pronto anche un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione per Alisson.



La Roma, grazie al passaggio del turno in Champions League con i prossimi quarti di finale in programma contro il Barcellona, non cederà facilmente e anzi, come ha detto Monchi nei giorni scorsi, "non ci sono offerte". Intanto però il ds sta lavorando ad una soluzione per blindare il portiere, legato alla Roma fino al 2021. L'idea è di offrire un rinnovo di contratto con adeguamento, inserendo però una clausola di rescissione molto alta. Saranno mesi molto caldi.