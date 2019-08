Calciomercato Lazio, colpo in prospettiva: preso Pavlovic

Colpo in prospettiva per la Lazio. I biancocelesti hanno acquistato il difensore centrale serbo Strahinja Pavlovic. Classe 2001, alto 1 e 94, Pavlovic viene considerato uno dei grandi prospetti del calcio serbo. Al Partizan Belgrado si è messo in mostra al punto da attirare le attenzioni di grandi società, la Juve su tutte.

Negli ultimi giorni il blitz decisivo dei biancocelesti che verseranno 5,5 milioni di euro nelle case del Partizan Belgrado, lasciando Pavlovic per un'altra stagione in patria.

Nella scorsa stagione Pavlovic ha collezionato 11 presenze nel campionato serbo. Ha esordito nel febbraio 2019, giocando una settimana dopo 90 minuti nel derby contro la Stella Rossa. In quella appena cominciata è invece per ora uno degli insostituibili (4 presenze anche nei preliminari di Europa League).