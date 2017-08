Calciomercato Roma, Patrick Schick è giallorosso: "Hanno fatto un grande affare"

"Patrick Schick è romano e romanista", "la Roma ha fatto un grande affare". Ad ufficializzare il passaggio in giallorosso dell'attaccante ceco è lo stesso presidente della Sampdoria Massimo Ferrero rispondendo alle domande dei giornalisti al termine del lungo incontro tenutosi stamattina con i dirigenti dell'As Roma. Nessuna ufficialità sulle cifre del passaggio del centravanti alla società di Trigoria, "Non parliamo di soli, parliamo di calcio", le parole del patron blucerchiato.

Patrick Schick all'As Roma

Una trattativa lunga e complicata quella dell'acquisto di Patrick Schick da parte dell'As Roma, come confermato ancora da Massimo Ferrero. "La trattativa è stata lunga", le parole del presidente della Sampdoria, "sono molto felice che Schick abbia scelto la Roma e di questo sono contento, su di lui c'era il Paris Saint Germain, il Monaco, Napoli ed altre squadre".

Le cifre dell'operazione di Patrick Schick in giallorosso

Seppure non confermate le cifre dell'operazione del passaggio di Patrick Schick in giallorosso dovrebbero essere quelle circolate nei giorni scorsi: nelle casse del club blucerchiato dovrebbero entrare circa 39 milioni di euro, mentre il giocatore dovrebbe firmare un contratto di 5 anni da 2 milioni a stagione. Sarà l'acquisto più costoso della Roma, superando Gabriel Omar Batistuta. "Sono molto felice che Schick sta a Roma perchè ci ho messo il cuore a farlo venire. Il ragazzo è contento", le parole di Ferrero davanti ai taccuini dei giornalisti "sarà uno choch per noi averlo dato via". "Trattatelo bene - ironizza Ferrero con i giornalisti - è il mio gioiello, è un bravo ragazzo ed è spietato davanti alla rete".