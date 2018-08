Calciomercato: colpo Roma, ecco la 'bestia' N'Zonzi

Ci si era messo d'impegno Monchi e questo successo personale è il coronamento del mercato estivo giallorosso: dopo una trattativa curata e portata avanti con pazienza è arrivata l'intesa totale con il Siviglia per portare a Roma ed alla Roma Steven N'Zonzi, il centrocampista francese di 29 anni fresco campione del mondo.

Come riporta gianlucadimarzio.com dopo l'accelerata delle ultime ore la Roma ha trovato l’accordo sulla base di 28/30 milioni più bonus. Il centrocampista è in partenza per Roma, dove atterrerà alle 13:30, prima di sostenere le visite mediche nel pomeriggio.

Un rinforzo di altissimo livello in mediana era il principale dei due tasselli mancanti, insieme ad un esterno d'attacco: vedremo se Monchi riuscirà a completare il mosaico in questi ultimi, intensi giorni di calciomercato.