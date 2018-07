Calciomercato Roma, per N'Zonzi concorrenza pesante: si punta a chiudere entro martedì

N'Zonzi Roma, martedì o mai più. Sembra essere questa la sensazione in casa giallorossa in merito alla trattativa per portare il centrocampista del Siviglia a Trigoria. Il sì del giocatore, come raccontato ieri, c'è. Il gradimento al passaggio in giallorosso c'è anche in virtù del legame con Monchi. Manca il sì della squadra andalusa, ferma nel chiedere il pagamento della clausola.

Oltre il muro apparente però il Siviglia sembra disposto a trattare. L'offerta della Roma però è lontana dalla soglia dei 40 milioni fissati nella clausola. A complicare la situazione l'inserimento del Barcellona e l'interesse, per ora frenato dalla quotazione, dell'Arsenal di Unay Emery maestro di N'Zonzi. Dietro l'angolo anche la Juventus, pronta ad inserirsi laddove gli andalusi mostrassero un varco conveniente.

I giallorossi però, forti del sì del calciatore, puntano ad una chiusura rapida. Ecco perché domani potrebbe essere il giorno buono.

Le attenzioni sul centrocampista frenano le altre trattative. Per la fascia si registra una salita delle quotazioni di Suso a scapito di Bailey. Nella trattativa con il Milan potrebbe essere inserito anche Diego Perotti.