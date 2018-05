Calciomercato Roma: Spalletti corteggia Nainggolan, l'Inter vuole il Ninja

L'Inter vuole Radja Nainggolan. Una richiesta di Luciano Spalletti che vorrebbe il Ninja dopo averlo allenato nella Roma. Il responsabile dell'area tecnica nerazzurra Piero Ausilio ha visto Alessandro Beltrami, agente sia del centrocampista romanista che di Nicolò Barella del Cagliari, già obiettivo interista.

Profili su cui l'Inter potrebbe spingere nelle prossime settimane per sostituire Rafinha. Entro fine giugno, però, l'Inter deve compiere il miracolo di rastrellare 40 milioni di plusvalenze per chiudere la partita con l'Uefa, ma già si prepara a sondare gli obiettivi dal primo luglio in poi.

La Roma valuta Nianggolan, che oggi guadagna 5 milioni di euro compresi i bonus, non meno di 40 milioni. L'operazione per questo è molto costosa. Non è però partita alcuna trattativa. Almeno per il momento. Un prima chiacchierata con Spalletti che vorrebbe riabbraciare il Ninja deluso per l'esclusione dai Mondiali con il Belgio.