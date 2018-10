Lazio: Mourinho studia Milinkovic-Savic, il Sergente osservato speciale

José Mourinho studia Sergej Milinkovic-Savic. Lo Special One si è mosso in prima persona ed è volato a Podgorica per assistere a Montenegro-Serbia 0-2 e vedere con i suoi occhi alcuni talenti serbi.

Il Sergente della Lazio, però, in nazionale ha giocato solo 10 minuti, ma ha apprezzato la presenza dell'allenatore del Manchester United in tribuna: "Sono un giocatore della Lazio, ma è ovvio che mi abbia fatto piacere che un allenatore del suo spessore sia venuto a vedere la partita. Non era d'accordo con la formazione? Magari non era qui per me, ma per qualcun altro. Ho letto un po' ovunque che fosse qui allo stadio per vedermi giocare, ma questo non significa nulla".

Mou sarà rimasto deluso dallo scarso minutaggio del laziale. Già in estate, tuttavia, c'era stato un corteggiamento tra Milinkovic e i Red Devils ma poi per le richieste di Lotito non si è fatto più nulla.