Ufficiale, Monchi è il nuovo direttore sportivo della Roma: "Che progetto esaltante"

La Roma ufficializza l'arrivo di Ramon Rodriguez Verdejo, noto come Monchi. Sarà lui il nuovo direttore sportivo del club. Il dirigente spagnolo, che si metterà subito al lavoro, ha firmato un contratto di quattro anni con un’opzione per il quinto.

Monchi ha ricoperto la carica di direttore sportivo nel Siviglia negli ultimi 17 anni, periodo durante il quale il club ha conquistato nove trofei, in un'era di successi senza precedenti per la squadra andalusa.

"A nome mio e di tutta l’AS Roma, do il benvenuto a Monchi nella nostra famiglia e non vedo l’ora di iniziare una lunga collaborazione di successo, in una nuova entusiasmante era per il Club - ha dichiarato il presidente James Pallotta - Non potrei essere più felice per l’arrivo di un dirigente, comunemente riconosciuto come una delle migliori menti nel mondo del calcio".

Nell’arco di 17 anni, il Siviglia con lui ha conquistato per cinque volte l’Europa League, per due volte la Coppa del Re, oltre a una Supercoppa Europea e una Supercoppa di Spagna.

"Vorrei ringraziare il presidente della Roma James Pallotta e i membri dello staff dirigenziale per avermi dato questa opportunità - ha dichiarato Monchi - Questo è un progetto esaltante e non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei tifosi, dello staff e dei calciatori di questa squadra storica, per tanti anni”.