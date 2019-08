Calciomercato Lazio, bivio Milinkovic: il futuro in 7 giorni. Lotito e Tare aspettano

La Lazio osserva. Il Manchester United, concentrato nello scambio Lukaku-Dybala con la Juventus, prende tempo. Sergej Milinkovic Savic attende. Un accordo, di base, tra le parti c'è ma i Red Devils ancora non hanno passi ufficiali e il tempo stringe perché la prossima settimana sarà l'ultima per il calciomercato in Inghilterra.

L'accordo si sarebbe stato trovato sulla base di 75 milioni di euro con i bonus fino ad arrivare alla soglia dei 90. Con un occhio, quindi, la Lazio attende novità sponda Old Trafford. Con l'altro guarda verso il futuro, e sonda diversi profili per non restare con il cerino in mano ma ovviamente prima di accelerare bisogna attendere il trasferimento dell’ex Genk.

L'alternativa principale è Szoboszlai del Salisburgo. Ma il ds Igli Tare e il presidente Claudio Lotito stanno sondando altre piste fra cui Davy Klaassen, rilanciatosi al Werder Brema, Gustavo Pereiro e Hans Vanaken.