Calciomercato Lazio, dalla Francia assicurano: "Il Psg su Milinkovic"

Fino al 31 agosto (giorno di chiusura della finestra di mercato in Spagna ed in Francia) non ci sarà scampo per i tifosi della Lazio e per tutti i fan di Milinkovic-Savic. Oggi dalla Francia si rincorrono le voci di un incontro tra i dirigenti del Psg e l'entourage del "Sergente".

Il direttore sportivo del Psg Antero Henrique avrebbe chiacchierato a lungo, presso l'Hotel Peninsula (16° arrondissement), con Mateja Kezman e Zoran Vekic, gli intermediari del giocatore.

Il club parigino starebbe preparando il grande colpo di fine mercato, ma i limiti del Fair Play Finanziario e l'incedibilità anunciata da Lotito e Tare complicano e non di poco i piani francesi, che comunque avrebbero da giocarsi ancora qualche cessione in grado di consentire l'assalto finale (in un modo o nell'altro) al centrocampista della Lazio.