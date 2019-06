Calciomercato Lazio: Milinkovic al Psg? Un ex Roma per sbloccare la trattativa

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sarà a Parigi. Il PSG infatti sarebbe pronto a soddisfare le richieste di Claudio Lotito e metterebbe sul piatto circa 80 milioni di euro. In Serbia non hanno più dubbi.

Il presidente della Lazio, però, chiede di più ed ecco che Leonardo, per abbassare l'esborso economico, sta pensando di inserire il cartellino di Leandro Paredes, ex Roma che in Francia ha deluso.

L'ingaggio che Paredes percepisce attualmente a Parigi è il più grande ostacolo in tal senso, ma il PSG sembra comunque intenzionato a offrire il giocatore alla Lazio.

Ad oggi, però, il tutto rimane una suggestione, considerati i 47 milioni che la società francese ha versato nelle casse dello Zenit per il suo trasferimento, e i sette milioni che attualmente percepisce di ingaggio.