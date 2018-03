Calciomercato Roma: il Milan vuole Strootman, c'è l'offerta

La Roma potrebbe cedere al Milan Kevin Strootman. L'olandese ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro presente nel contratto e valida anche per l'Italia fino al 31 luglio. I rossoneri hanno già parlato con l'entourage del giocatore ed un primo approccio è stato fatto.

Dopo Reina e Strinic, a parametro zero, il Diavolo sogna un altro colpo in Italia. Strootman ora dovrà pensare se restare a Roma ancora, oppure se a 28 anni, cambiare aria. L'ex Psv ha un contratto fino al 2022, ma una soluzione la si può trovare anche perché la Roma, che già ha in casa il sostituto (Lorenzo Pellegrini), potrebbe decide di vendere la Lavatrice ed incassare denaro abbassando la soglia imposta dal Fairplay Finanziario Uefa.