Lazio, è Manuel Lazzari il primo acquisto. In uscita Badelj

Dieci milioni più la cessione di Alessandro Murgia alla Spal. Ingaggio quinquennale da 1,2 milioni di euro a stagione. Manuel Lazzari è un calciatore della Lazio; l'ufficialità arriverà dopo le visite mediche, ma da ieri la società emiliana ha dato il suo assenso al trasferimento del laterale destro in biancoceleste. E' il primo rinforzo dell'anno in casa Lazio. Fortemente voluto da Inzaghi, Lazzari era inseguito dalla scorsa estate. Anche nella sessione invernale si era fatto il suo nome, ma Lotito aveva tenuto il portafoglio ben chiuso.

Si colma una lacuna nell'undici titolare. Lo scorso inverno era stato Romulo a mettere una pezza in un ruolo lasciato scoperto dalla partenza di Basta. Un mercato, quello biancoceleste, che prosegue con i soliti nomi sul taccuino. C'è Jony, c'è il difensore Vavro e c'è la caccia all'attaccante per sostituire Caicedo.

C'è anche il mercato in uscita, con Milan Badelj corteggiato dal Genoa. Non c'è ancora l'accordo, ma le parti non sembrano essere lontane.