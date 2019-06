Calciomercato Roma, Manolas sorpasso Napoli: il greco verso Ancelotti, beffata la Juve

Kostas Manolas verso Napoli. I partenopei avrebbero superato la Juventus nella corsa al difensore greco. A darne notizia è Sky che ha rivelato le cifre della possibile intesa. Al centrale ellenico andrebbero 3 milioni e mezzo di euro, più di quanto proposto dai bianconeri.

Trasferimento chiuso? Non è detto. C'è infatti da accontentare la Roma che sull'ultimo contratto di Manolas ha fissato in 36 milioni la clausola rescissoria. Aurelio De Laurentiis non vuole pagare l'intera cifra e per questo avrebbe proposto delle contropartite tecniche. Su tutte Diawara e Mario Rui. La Roma, secondo quanto trapela, avrebbe però rilanciato chiedendo Mertens.