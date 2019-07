Calciomercato Roma: ufficiale Manolas al Napoli, Diawara approda nella Capitale

L'annuncio ufficiale lo ha dato la società del presidente James Pallotta prima della scadenza del 30 giugno: "AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas". Fumata bianca dunque, il difensore greco è ufficialmente un giocatore della società partenopea. Mossa di mercato che vede la società di Trigoria aver perfezionato di contro l'acquisto di Amadou Diawara.

Ma andiamo per ordine. L'annuncio della Roma è arrivato nella serata di domenica sui canali social e sul sito ufficiale dei giallorossi: "Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro. Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club - la nota ufficiale dell'As Roma - augura a Kostas le migliori fortune per il futuro".

“Voglio ringraziare gli allenatori, i compagni di squadra e tutti i tifosi che in questi anni mi sono stati vicino e mi hanno sostenuto - il saluto di Manolas a tifosi e staff tecnico e dirigenziale -. Ho passato 5 anni meravigliosi, ho sempre dato tutto con amore per questa squadra”. Ciao e grazie Roma!!

Fra lo scontento di tanti tifosi giallorossi, che non hanno mai fatto mancare la loro stima nei confronti dell'oramai ex numero 44 della Roma, nella mattinata di lunedì 1 luglio la società statunitense ha reso ufficiale l'acquisto del centrocampista del Napoli, secondo acquisto dell'era Fonseca-Petrachi dopo la firma di Leonardo Spinazzola avvenuta nei giorni scorsi (con l'arrivo alla Juventus di Luca Pellegrini).

Per quanto concerne Amadou Diawara, l'As Roma ha reso di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 1997 dal Napoli, a fronte di un corrispettivo fisso di 21 milioni di euro. Il centrocampista che vanta 8 presenze con la nazionale della Guinea, ha firmato un contratto "di cinque anni, fino al 30 giugno 2024". Settantaquatro presenze con la maglia azzurra del Napoli, prima di approdare alla corte di De Laurentis aveva vestito la maglia del Bologna nella stagione 2015-2016 (suo esordio in Serie A) scendendo in campo in 35 occasioni.

“Seguivamo Diawara da tempo un ragazzo che ha messo in luce già da qualche anno il suo talento in Italia - ha dichiarato Guido Fienga, CEO del Club sul sito dell'As Roma - Gli diamo il benvenuto nella Roma, con l’augurio di rendersi protagonista con la nostra maglia”.