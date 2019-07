Calciomercato Roma, Mancini è il nuovo difensore: all'Atalanta oltre 20 milioni di euro

La Roma ha un nuovo difensore centrale. Si tratta di Gianluca Mancini, centrale dell'Atalanta per il quale il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha trovato l'accordo con l'Atalanta sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Due i milioni di euro destinati subito agli orobici. Altri 19 saranno sborsati il prossimo anno per il riscatto e altri per i bonus.

Mancini farà le visite mediche domani a Villa Stuart, poi inizierà a lavorare fin da subito con i nuovi compagni. Toscano di Montopoli in Val d'Arno, 23 anni, in due stagioni nerazzurre ha totalizzato 48 presenze e sette reti fra campionato, Coppa Italia ed Europa League.