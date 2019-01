Calciomercato, la Roma chiede Malcom al Barcellona. Per Zaniolo interessamento dell'Arsenal

A cura de LaRoma24.it - La Roma ha avviato i primi contatti con il Barcellona per provare a portare Malcom in giallorosso. La notizia viene lanciata dal quotidiano britannico TheSun, Monchi avrebbe anticipato il Tottenham, alla ricerca di un rinforzo in attacco, contattando il club catalano per gettare le basi per un prestito fino al termine della stagione. La pista comunque sembra difficilmente percorribile considerando che l'acquisto di Malcom da parte della Roma sfumò in estate proprio a causa dell'inserimento del Barcellona. [Leggi la news]

Riflettori ancora accesi su Nicolò Zaniolo. Voci di mercato parlano di un interessamento per il prossimo anno da parte del Chelsea. La Roma però non intende lasciar partire il giocatore: l'intenzione di Monchi infatti è quella di rinnovare il contratto del diciannovenne fino al 2024.

