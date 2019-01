Calciomercato Lazio: la mosse di Lotito e Tare, vendere per acquistare Zappacosta

Vendere per acquistare. La coppia Claudio Lotito e Igli Tare, come sempre, è così che rinforzerà la Lazio. Anche a gennaio. L'obiettivo principale sarà quello di sfoltire la rosa. I primi affari potrebbero chiudersi presto, cominciando da Martin Caceres che è davvero vicino al Parma.

Vicino all'addio anche Fortuna Wallace. Restano da piazzare Dusan Basta e Patric Gabarron, con lo spagnolo entrato nel radar del Besiktas e di qualche club in Premier. Partirà anche Alessandro Rossi che andrà a farsi le ossa per sei mesi in Serie B.

Sistemate le partenze, servirà quindi comprare. Restano in pole Davide Zappacosta, Giulio Donati e Matteo Darmian. Il primo è l'obiettivo numero uno. L'ex Torino vorrebbe lasciare Londra e c'è l'ipotesi del prestito con diritto di riscatto, ma il Chelsea chiede almeno 12/13 milioni e l'ingaggio sfiora i 3 milioni a stagione. Tanto. La Lazio però non molla.