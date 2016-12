Calciomercato Lazio, Tare insiste: vuole Cafù

La Lazio continua a corteggiare Jonathan Cafù, 25enne esterno offensivo brasiliano che dall'estate 2015 gioca in Bulgaria tra le file del Ludogorets. Il calciatore, fresco di passaporto comunitario, piace molto al direttore sportivo Igli Tare.

Cafù, capace di giocare in tutti i ruoli dell'attacco, può essere lui il sostituto di Keita impegnato in Coppa d’Africa, a gennaio. L'agente del giocatore ha parlato a Futebolinterior in mese fa ammettendo il corteggiamento biancoceleste: "L'interesse della Lazio c'è da un po' di tempo ma c'è bisogno del consenso del Ludogorets: loro hanno valorizzato Cafù e lo ha messo in mostra".