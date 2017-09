Lazio senza difesa: Lotito pensa al mercato degli svincolati

La Lazio è (quasi) senza difensori. Gli unici due di ruolo rimasti, sani, sono Stefan Radu e l'oggetto misterioso Felipe Luiz. Infortunati, invece, Stefan De Vrij, Dusan Basta, Bastos e Wallace. Un problema non da poco per Simone Inzaghi così come si è visto nel ko contro il Napoli [qui i gol].

Così Claudio Lotito e Igli Tare stanno sondando il mercato degli svincolati. Il più accessibile è l'ex Mobido Diakité. La società capitolina potrebbe pensare di riportare a Formello. Altrimenti c'è il Campione del Mondo del 2006 Cristian Zaccardo. Le alternativa, dall'estero, è Joleon Lescott che conta 26 presenze con la maglia dell'Inghilterra. L'ultima opzione, invece, porta a Mauricio (attualmente fuori rosa) o a un giovane della Primavera. La Lazio è in emergenza.