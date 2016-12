Calciomercato, Lazio su Depay: Tare sfida la Roma

La Lazio cerca un sostituto per Keita Balde, assente per circa un mese per la Coppa d'Africa ma senza il rinnovo potrebbe partire e pensa a Memphis Depay, esterno d'attacco classe 1994 del Manchester United. Il calciatore ex Psv non ha trovato molto spazio con José Mourinho e vuole andar via.

Sul giocatore, secondo il Daily Star oltre la Roma c'è anche la Lazio. Lo United chiede poco più di 12 milioni di euro per il cartellino dell'olandese che piace anche a Southampton, Siviglia ed Everton. Il ds Igli Tare tenta il colpaccio, superando così i cugini giallorossi in vantaggio nella trattativa.